Alitalia | oggi l’ultimo volo della società che ha segnato 61 anni di successi Azzurri

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Con ilAZ 1586 proveniente da Cagliari e diretto a Roma Fiumicino, si chiude, nella serata di, giovedì 14 ottobre, la storia di, dopo 75di servizio. Una storia, quellamaggiore compagnia italiana, che è legata indissolubilmente anche aidegli. Un connubio nato nel 1960, in occasione delle Olimpiadi che si sono svolte a Roma, quando la compagnia venne nominata sponsor ufficialemanifestazione a cinque cerchi. Un cerchio che si è chiuso con le recenti, storiche, Olimpiadi di Tokyo 2020, in cuiha accompagnato dall’altre parte del mondo, e in voli Covid-tested, circa 900 persone. Ma non solo Olimpiadi: celebri sono le immaginipartita di scopone su un ...