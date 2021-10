Alitalia, “oggi è l’ultimo volo”: l’annuncio della hostess – Video (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Signore e signori, grazie per averci accompagnato per 74 anni. oggi è il nostro ultimo volo Alitalia”. E’ l’annuncio con cui la hostess Alitalia, con la voce commossa, comunica ai passeggeri la partenza dell’ultimo volo nella storia della compagnia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Signore e signori, grazie per averci accompagnato per 74 anni.è il nostro ultimo”. E’con cui la, con la voce commossa, comunica ai passeggeri la partenza delnella storiacompagnia. L'articolo proviene da Italia Sera.

