Alitalia, marchio a Ita per 90 milioni. Cagliari-Roma ultimo volo dopo 74 anni (Di venerdì 15 ottobre 2021) dopo 74 anni Alitalia si prepara all'atterraggio definitivo. Il volo AZ1586 Cagliari-Roma, partito poco dopo le 22 dal capoluogo sardo, è l’ultimo della compagnia, pronta a lasciare il posto a Ita. Un viaggio che è anche l'ultimo collegamento italiano con la Sardegna, destinazione storica di Alitalia: nella gara per la continuità territoriale con l'isola, infatti, la low cost spagnola volotea ha avuto la meglio su Ita. La stessa Ita si è aggiudicata all'asta il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com per 90 milioni di euro. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 15 ottobre 2021)74si prepara all'atterraggio definitivo. IlAZ1586, partito pocole 22 dal capoluogo sardo, è l’della compagnia, pronta a lasciare il posto a Ita. Un viaggio che è anche l'collegamento italiano con la Sardegna, destinazione storica di: nella gara per la continuità territoriale con l'isola, infatti, la low cost spagnolatea ha avuto la meglio su Ita. La stessa Ita si è aggiudicata all'asta ilSpa e il dominio www..com per 90di euro.

