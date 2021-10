Alitalia | l' ultimo volo chiude la storia dell' azienda | l' annuncio dell' hostess

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Alitalia dà l'addio ai cieli. L'ex compagnia di bandiera, dopo quasi 75 anni ad alta quota, si prepara all'atterr… - Adnkronos : #Alitalia addio, oggi l'ultimo volo: cala il sipario su 75 anni di storia. - Agenzia_Ansa : Il tramonto di Alitalia: dal boom alla crisi. Oggi l'ultimo volo, dopo quasi 75 anni di soddisfazioni e tribolazion… - Rickykanga : RT @Marcozanni86: Ultimo volo della storia di #Alitalia sulla tratta Bruxelles-Milano... - occhio_notizie : Oggi l'ultimo volo di #Alitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia ultimo

L'hostess di terra Laura Canto dice questo, con commozione, annunciando l'volo di, che chiude la sua storia aziendale così come l'Italia l'ha conosciuta. Cresce intanto l'attesa per ...atterra stasera e non decollerà più. Dopo una storia lunga e gloriosa - ma anche accidentata e contraddittoria - durata 74 anni, oggi l'giorno di operatività. Stasera, infatti, l'...ALGHERO. Un bacio stampato col rossetto sulla fiancata dell'aereo, lasciato da una hostess mentre saliva a bordo per l'ultimo volo della storia di Alitalia da Alghero a Milano Linate. Un gesto simboli ...Ultimo volo della compagnia aerea Alitalia che, da domani, si chiamerà Ita. Stasera il volo Az 1586 atterrerà verso le 23 a Fiumicino da Cagliari. Così si chiude la storia di Alitalia, una compagnia ...