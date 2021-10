Alitalia, Ita si aggiudica il marchio per 90 milioni di euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ita si è aggiudicata il marchio di Alitalia. ”Si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia spa e il dominio www.Alitalia.com” scrive la stessa compagnia in una nota. “Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società Ita spa ad un valore di 90 milioni di euro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ita si èta ildi. ”Si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto ilspa e il dominio www..com” scrive la stessa compagnia in una nota. “Adrsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società Ita spa ad un valore di 90di”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

