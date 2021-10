Alitalia, assistenti volo Fiumicino: “Mai immaginato un giorno così” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “È stato il nostro ultimo volo. Non avremmo mai neanche immaginato una giornata come questa”. Barbara e Paolo (preferiscono dare soltanto il loro nome) sono atterrati da Milano e, una volta sbarcati, hanno subito raggiunto i loro colleghi radunati in presidio davanti al terminal tre dell’aeroporto di Fiumicino. Questa sera, dopo 75 anni, decollerà l’ultimo volo della più grande compagnia aerea italiana. Quando poco dopo le 23 di oggi atterrerà a Roma Fiumicino il volo partito da Cagliari alle 22.05, la vecchia Alitalia lascerà il campo alla nuova Ita. Barbara è stata in Alitalia 25 anni, Paolo 30 e oggi, raccontano all’Adnkronos, “tutto finisce e da domani siamo in cassa integrazione e con noi rimangono a casa 8 mila persone”. Il futuro è tutta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “È stato il nostro ultimo. Non avremmo mai neancheuna giornata come questa”. Barbara e Paolo (preferiscono dare soltanto il loro nome) sono atterrati da Milano e, una volta sbarcati, hanno subito raggiunto i loro colleghi radunati in presidio davanti al terminal tre dell’aeroporto di. Questa sera, dopo 75 anni, decollerà l’ultimodella più grande compagnia aerea italiana. Quando poco dopo le 23 di oggi atterrerà a Romailpartito da Cagliari alle 22.05, la vecchialascerà il campo alla nuova Ita. Barbara è stata in25 anni, Paolo 30 e oggi, raccontano all’Adnkronos, “tutto finisce e da domani siamo in cassa integrazione e con noi rimangono a casa 8 mila persone”. Il futuro è tutta ...

