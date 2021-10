Alitalia | assistenti volo Fiumicino | “Mai immaginato un giorno così”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “È stato il nostro ultimo. Non avremmo mai neancheuna giornata come questa”. Barbara e Paolo (preferiscono dare soltanto il loro nome) sono atterrati da Milano e, una volta sbarcati, hanno subito raggiunto i loro colleghi radunati in presidio davanti al terminal tre dell’aeroporto di. Questa sera, dopo 75 anni, decollerà l’ultimodella più grande compagnia aerea italiana. Quando poco dopo le 23 di oggi atterrerà a Romailpartito da Cagliari alle 22.05, la vecchialascerà il campo alla nuova Ita. Barbara è stata in25 anni, Paolo 30 e oggi, raccontano all’Adnkronos, “tutto finisce e da domani siamo in cassa integrazione e con noi rimangono a casa 8 mila persone”. Il futuro è tutta ...

A cavallo tra il 1949 e il 1950, cresce la flotta, entrano in servizio le primedi volo ... Linee Aeree Italiane, anch'essa di proprietà Iri, dando vita ad- Linee Aree Italiane. ...è già fallita varie volte ma mai avremmo pensato a una fine del genere'. Una fine, dicono, 'che i lavoratori di questa compagnia non meritano. Forse la gente associaagli sperperi ...Il primo volo il 5 maggio del 1947 sulla rotta Torino-Roma-Catania. E' stata la prima compagnia europea ad avere in flotta solo aerei a reazione ...Ora che, dopo 74 anni, non ci sarà più sono triste, amareggiata, arrabbiata'. Con queste parole un'assistente di volo Alitalia esprime il suo saluto. “Ciao Mamma Alitalia” conclude la lavoratrice, in ...