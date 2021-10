“Alimentazione” | dedicato alla Giornata mondiale dell’alimentazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Tra qualche giorno ricorre ladell’. A questa importante ricorrenza che ricorda l’importanza dell’e delle politiche alimentari èil nostro racconto di oggi ispirato ad alcuni aneddoti. Era solo mentre a tavola continuava con la suada catastrofe. Per Giacomo Frontoni era l’ennesimo panino trascurato per stanchezza dopo l’ennesimadi stress. Anche oggi aveva venduto ancora un’altra particella del suo tempo assecondando una cronica ambizione. Un desiderio irrefrenabile di ricchezza che lo aveva spinto a trasferirsi in città. Giacomo decise di alzarsi per un momento da tavola accantonando il sandwich al cheddar e pollo che stava mangiando. Si ...