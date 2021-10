Alberto Salerno Storie di musica puntata del 15 ottobre Speciale Bruno Lauzi

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Da venerdì online la nuovaper raccontare a “didi un personaggio importantissimo del panoramale italiano:. Con la partecipazione di Franco Daldello, tra i fondatori della Numero Uno, verrà ripercorsa la carriera dell’Artista, che venne riconosciuto – insieme a Fabrizio De André, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Sergio Endrigo e Gino Paoli – tra i maggiori esponenti della scuola genovese dei Cantautori.artista poliedrico, impegnato anche nel sociale e nella politica, firmò alcuni brani indimenticabili di artiste come Mia Martini (“Almeno tu nell’universo”), Ornella Vanoni (“L’appuntamento”), Mina (“Radio”) e Orietta Berti (“La barca non va più”). Nel canale YOUTUBE troverete anche laprecedente con ...

