Alaba | “Ho sempre voluto soltanto il Real Il mio adattamento in Spagna è stato subito positivo”

Advertising

AngelOne_ : @Matador1337 @pap1pap sì sono rimaste le inglesi (non tutte), PSG e direi basta, poi Real/Barça non stanno affronta… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaba sempre

Il Posticipo

E il magnifico Benzema non può risolveretutti i problemi. Il Madrid resta appaiato in testa ... Lucas Vazquez richiamato a fare il terzino destro,spostato dal centro alla fascia sinistra ...... mostra infatti un'applicazione molto superficiale della fase difensiva dove sia Davidche ...Anche lo slovacco dovrebbe procedere con il rinnovo perché le minacce dalla Premier League sono...Barcellona e Blancos pronte a contendersi il centrocampista ivoriano, in scadenza a giugno 2022. Anche l'ex Roma Rudiger è finito nel mirino dei due club spagnoli ...Giovanni Branchini, noto procuratore sportivo, ha chiarito come il Milan abbia accettato senza problemi l’addio a zero di Donnarumma Giovanni Branchini, famoso procuratore sportivo, ha parlato a TMW d ...