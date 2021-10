Al via la sedicesima edizione della “Festa del Cinema di Roma 2021”: la Capitale riaccende il grande schermo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma si riaccende di emozioni, di grandi storie che raccontano vite che collegano la realtà con l’immaginazione grazie alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il legame tra la Capitale ed il Cinema non si è mai interrotto regalando al pubblico la magia del racconto attraverso il grande ed il piccolo schermo. Quel rapporto simbiotico ha resistito con notevole difficoltà alla feroce diffusione pandemica bloccando il motore del Cinema e dunque, dell’immaginazione. Le luci delle sale si sono spente, e nel buio hanno atteso il giorno del risveglio. Ecco, oggi Roma ha atteso una nuova alba grazie al primo faro acceso della ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021)sidi emozioni, di grandi storie che raccontano vite che collegano la realtà con l’immaginazione grazie alladeldi. Il legame tra laed ilnon si è mai interrotto regalando al pubblico la magia del racconto attraverso iled il piccolo. Quel rapporto simbiotico ha resistito con notevole difficoltà alla feroce diffusione pandemica bloccando il motore dele dunque, dell’immaginazione. Le luci delle sale si sono spente, e nel buio hanno atteso il giorno del risveglio. Ecco, oggiha atteso una nuova alba grazie al primo faro acceso...

Advertising

HankHC91 : RT @Exibart: Inizia oggi il @romacinemafest. Tutti gli ospiti e i film di questa 16ma edizione: #RomaFF16 - Exibart : Inizia oggi il @romacinemafest. Tutti gli ospiti e i film di questa 16ma edizione: #RomaFF16 - UNuceria : RT @freetopix: La prossima settimana, dal 14 ottobre, prenderà il via la 16esima edizione della Festa del cinema di Roma con grandi ospiti… - freetopix : La prossima settimana, dal 14 ottobre, prenderà il via la 16esima edizione della Festa del cinema di Roma con grand… - zazoomblog : Al via nel pomeriggio di oggi la sedicesima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi -… -