Al via la prenotazione della terza dose del vaccino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da giovedì 14 ottobre è prenotabile la prestazione di vaccinazione Covid-19 booster Pfizer (la "terza dose") anche per tutto il personale del Servizio sanitario regionale, oltre che per il personale delle strutture residenziali per anziani e per gli ultraottantenni. Per tale richiamo, indipendentemente dal vaccino somministrato nel ciclo primario (Comirnaty Pfizer, Spikevax Moderna, Astra Zeneca Vaxzevria o Janssen J&J) sarà utilizzato solo il vaccino Comirnaty (Pfizer). Il booster è particolarmente raccomandato per gli operatori che lavorano in strutture a rischio alto/medio di Covid-19 e per gli operatori ultrasessantenni o in condizioni di fragilità, ma è prenotabile per tutto il personale del Servizio sanitario regionale e per gli operatori che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, ...

