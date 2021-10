Al Sisi: sui diritti umani “non accettiamo diktat europei” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha dichiarato che l’Egitto non si piegherà ad alcun “diktat” europeo riguardo il rispetto dei diritti umani, mentre oggi inizia nell’aula bunker di Rebibbia il processo a carico di quattro dirigenti dei servizi di intelligence egiziani per il sequestro l’omicidio di Giulio Regeni. Parlando al vertice dei paesi del gruppo di Visegrad tenuto a Budapest, il presidente egiziano ha dichiarato che “l’Egitto rispetta il proprio popolo e non si sottomette ad alcun diktat”. Un messaggio ripreso ieri da diversi quotidiani egiziani, tra cui le testate governative Al Ahram e Al Gomhuria. “Non abbiamo bisogno che nessuno ci dica che i nostri standard sui diritti umani comportano violazioni. Sono responsabile di 100 milioni di anime, non ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-ha dichiarato che l’Egitto non si piegherà ad alcun “” europeo riguardo il rispetto dei, mentre oggi inizia nell’aula bunker di Rebibbia il processo a carico di quattro dirigenti dei servizi di intelligence egiziani per il sequestro l’omicidio di Giulio Regeni. Parlando al vertice dei paesi del gruppo di Visegrad tenuto a Budapest, il presidente egiziano ha dichiarato che “l’Egitto rispetta il proprio popolo e non si sottomette ad alcun”. Un messaggio ripreso ieri da diversi quotidiani egiziani, tra cui le testate governative Al Ahram e Al Gomhuria. “Non abbiamo bisogno che nessuno ci dica che i nostri standard suicomportano violazioni. Sono responsabile di 100 milioni di anime, non ...

