Ainett Stephens stronca Dayane Mello | “L’anno scorso al GF rompeva i co****ni”

Advertising

lucchettobis : RT @Alessan49861945: Il timbro della voce è un mix tra quella di Ainett Stephens e Cristiano Malgioglio #chilhavisto #chilhavisters - Alessan49861945 : Il timbro della voce è un mix tra quella di Ainett Stephens e Cristiano Malgioglio #chilhavisto #chilhavisters - MondoTV241 : GF Vip 6, La mamma di Soleil contro Ainett Stephens 'Ha fatto la vittima' #soleilsorge #ainettstephens #gfvip… - infoitcultura : Ainett Stephens contro Dayane Mello: “Rompeva i co***ni” - sottonetotale : @edoruta livello di coerenza: ainett stephens -

Ultime Notizie dalla rete : Ainett Stephens

... intervistata da 'Tv Sorrisi Canzoni' assieme al fidanzato Ignazio Moser per il lancio di 'Mtv Ex On the Beach 3', ha spiegato in che rapporti è rimasta con gli ex compagni:critica ...Sempre secondo Belli, il gruppo formato da Raffaella Fico,e Francesca Cipriani segue una logica ben precisa, uno scherma determinato: Alex avanza l'accusa che le tre si mettano d'...Soleil Sorge, dopo gli attacchi e le pesanti accuse ricevute al Grande Fratello Vip, interviene la madre Wendy per difenderla.ha detto Jo durante una conversazione con gli altri concorrenti. Poi, parlando con Aldo Montano, ha aggiunto: “Io gli dicevo: ‘Forse è anche il latte’. Ma lui: ‘No, il latte fa bene’“. Affermazioni co ...