Aguero | «I giovani non conoscono il sacrificio | se gli dici che giocano male si offendono»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sergio Kun Agüero è un campione. E’ il capocannoniere nella storia del Manchester City, tra le altre cose. Il genero di Maradona. E ora è l’uomo che in teoria dovrebbe occupare il vuoto di Messi al Barcellona più scassato degli ultimi decenni. Non ha ancora esordito in blaugrana, c’è quasi. Nel frattempo ha rilasciato una lunga intervista a El Pais nella quale ammette che è sì stato un campione, ma ha sempre saputo di non essere al livello di quegli altri: Messi, Cristiano. E soprattutto descrive molto bene il mondo che è cambiato, quello dei bambini di strada che azzannavano ilcosì diverso da quello “viziato” di oggi. La vita del “paese”, un universo a parte. “Ho chiesto al mio vecchio, a mio padre, perché mi ha rotto così tanto le palle quando ero giovane. Mi ha sempre detto che giocavo. Lo fa ancora oggi. La stessa cosa è successa ...

Advertising

napolista : A El Pais: 'Mio padre ancora oggi mi critica. Mai una lite con Guardiola. Uno che sa che partita vuole fare ed è ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero giovani

IlNapolista

...ma nemmeno da escludere - scrive infatti Diario Gol - Ci sono tutti i numeri a favore di Kun...sono alla ricerca di una punta di esperienza per completare il reparto e per far crescere...L'importanza deiAi tanti complimenti ricevuti dal premio in questi anni, si aggiungono anche quelli del Buitre: "Italenti sono essenziali per far crescere il calcio. Penso che sia ...di Paola Pagnanelli. Quattro condanne e una assoluzione per un gruppo di giovani, coinvolti nelle indagini partite dai negozi sulla cannabis light a Macerata, Civitanova e altrove ...La notizia rilanciata da Diario Gol: l'attaccante potrebbe lascare il Barcellona. "La società ha già bussato alla porta per la prossima stagione" ...