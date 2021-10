Agricoltura sociale, la rivincita delle donne (Di giovedì 14 ottobre 2021) In passato si usava l’olio d’oliva per lenire bruciature e ferite. Quello del progetto Aspem (Agricoltura sociale per la promozione dell’Empowerment di donne e famiglie monoparentali con minori) serve per lenire bruciature e ferite (soprattutto quelle del cuore e dell’anima) di donne vittime di violenza. Il progetto, nato dalla collaborazione tra le cooperative sociali Kairos di Termoli e Be Free Molise (centri antiviolenza di Campobasso, Isernia e Termoli e la casa rifugio del capoluogo), ha permesso alle donne seguite dalle due coop di diventare produttrici dell’olio evo Terra delle Donne, dopo un percorso di formazione teorica e pratica. Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 ottobre 2021) In passato si usava l’olio d’oliva per lenire bruciature e ferite. Quello del progetto Aspem (Agricoltura sociale per la promozione dell’Empowerment di donne e famiglie monoparentali con minori) serve per lenire bruciature e ferite (soprattutto quelle del cuore e dell’anima) di donne vittime di violenza. Il progetto, nato dalla collaborazione tra le cooperative sociali Kairos di Termoli e Be Free Molise (centri antiviolenza di Campobasso, Isernia e Termoli e la casa rifugio del capoluogo), ha permesso alle donne seguite dalle due coop di diventare produttrici dell’olio evo Terra delle Donne, dopo un percorso di formazione teorica e pratica.

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura sociale 'Marche Femminile Plurale', presentato il progetto regionale - Ha dichiarato il Vice Presidente della Regione Marche Assessore all'Agricoltura Mirco Carloni - ... La donna è sempre stata una figura chiave della realtà sociale prettamente mezzadrile che ha ...

Energia: Falck Renewables,lending crowdfunding per parco Sicilia ...erbe officinali e prato polifita - individuate in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura,... significa avere avviato un vero progetto di sostenibilità sociale". Fabrizio Tortora, Head of ...

L'APPUNTAMENTO Il progetto Prossima fermata Piceno, finanziato dall'assessorato all'Agricoltura della Regione Marche all'interno del bando Marche: dalla Vigna alla Tavola', farà tappa a Centimetro zero, la locanda..

