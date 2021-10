Aggredisce e sfregia il parroco che lo aveva rimproverato per la musica alta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grave fatto di cronaca a Fidenza (Parma). Un 57enne ha aggredito il parroco della parrocchia di Santa Maria Annunziata, ora ricoverato in gravi condizioni. L'uomo, rimproverato per il volume alto ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grave fatto di cronaca a Fidenza (Parma). Un 57enne ha aggredito ildella parrocchia di Santa Maria Annunziata, ora ricoverato in gravi condizioni. L'uomo,per il volume alto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Aggredisce e sfregia parroco, arrestato per tentato omicidio. È accaduto nel Parmense, il sacerdote è ricoverato in… - globalistIT : Siamo alla follia #aggressione #parroco #volume - dbgiovanna : RT @Agenzia_Ansa: Aggredisce e sfregia parroco, arrestato per tentato omicidio. È accaduto nel Parmense, il sacerdote è ricoverato in condi… - infoitinterno : Choc a Fidenza: aggredisce il parroco, lo accoltella e lo sfregia - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Aggredisce e sfregia parroco, arrestato per tentato omicidio. È accaduto nel Parmense, il sacerdote è ricoverato in condi… -