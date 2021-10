Advertising

udine20 : AGENDA NEROVERDE | LA PROGRAMMAZIONE FINO ALLA 20ESIMA GIORNATA - -

Ultime Notizie dalla rete : AGENDA NEROVERDE

Messina Sportiva

La squadraè stata inserita nel girone C, insieme a: Aga Messina, Team Sport Millenium, ... Tantissimi gli impegni in, quindi, per il club del presidente Francesco Caruso.L'è fitta di riunioni tecniche che si svolgeranno sia durante gli allenamenti, e dunque ... Ausonia, Domenico Lattante sulla rapida ascesa: 'Noi al pari di Alcione, Accademia Inter ed ...Dagli allenamenti alle partite, entra nel vivo la stagione agonistica del settore giovanile della Junior Sport Lab. Domenica debutterà l’Under 14 regionale, che se la vedrà (calcio d'inizio fissato al ...