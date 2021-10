Afghanistan, visita del ministro degli Esteri talebano in Turchia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il ministro degli Esteri afghano, il leader talebano Amir Khan Muttaqi, accompagnato da una delegazione di talebani, è arrivato al ministero degli Esteri turco ad Ankara per dei colloqui. Nelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilafghano, il leaderAmir Khan Muttaqi, accompagnato da una delegazione di talebani, è arrivato al ministeroturco ad Ankara per dei colloqui. Nelle ...

Advertising

filippocicciu : Delegazione #Talebani in visita in #Turchia Lo annuncia il portavoce del min. Esteri di #Kabul. Il ministro degli… - MaxBaldo4 : @MyToldo E all'indomani di: visita al carcere di S. Maria C. A.? L'Afghanistan? Chicco Forti? Patrick Zaki? Ddl… - WFP_IT : Non c'è tempo da perdere in #Afghanistan ?? @pierre_peron di OCHA visita un centro di distribuzione di cibo del… - claudiamb12 : RT @emergency_ong: 'Il nostro biglietto da visita è sempre stata la nostra neutralità, unita alla professionalità, che ci ha permesso di co… - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: La visita a Roma di Merkel è stata piena di affetto e rispetto. Draghi le dice: 'Ci mancherà'. E nell'ultimo colloquio i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan visita Afghanistan, visita del ministro degli Esteri talebano in Turchia Il ministro degli Esteri afghano, il leader talebano Amir Khan Muttaqi, accompagnato da una delegazione di talebani, è arrivato al ministero degli Esteri turco ad Ankara per dei colloqui. Nelle ...

La Difesa europea sarà ancora franco - tedesca? Morcos ricorda la visita a Parigi, per incontrare Emmanuel Macron, dei due candidati alla ... Tra il ritiro dall'Afghanistan e l'intesa Aukus, il tema è tornato prepotentemente ai vertici delle agende ...

Afghanistan, visita del ministro degli Esteri talebano in Turchia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Afghanistan, visita del ministro degli Esteri talebano in Turchia Roma, 14 ott. (askanews) - Il ministro degli Esteri afghano, il leader talebano Amir Khan Muttaqi, accompagnato da una delegazione di ...

Delegazione Talebani in visita in Turchia Una delegazione del governo ad interim formato dai Talebani è in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa saper ...

Il ministro degli Esteri afghano, il leader talebano Amir Khan Muttaqi, accompagnato da una delegazione di talebani, è arrivato al ministero degli Esteri turco ad Ankara per dei colloqui. Nelle ...Morcos ricorda laa Parigi, per incontrare Emmanuel Macron, dei due candidati alla ... Tra il ritiro dall'e l'intesa Aukus, il tema è tornato prepotentemente ai vertici delle agende ...Roma, 14 ott. (askanews) - Il ministro degli Esteri afghano, il leader talebano Amir Khan Muttaqi, accompagnato da una delegazione di ...Una delegazione del governo ad interim formato dai Talebani è in viaggio verso la Turchia, lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri di Kabul Abdul Qahar Balkhi e lo fa saper ...