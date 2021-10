Afghanistan: ucciso a colpi di pistola un ex senatore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovo omicidio a sfondo politico in Afghanistan, dopo l'uccisione martedì di un attivista della società civile e diversi attentati terroristici negli ultimi giorni. Uomini armati non identificati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovo omicidio a sfondo politico in, dopo l'uccisione martedì di un attivista della società civile e diversi attentati terroristici negli ultimi giorni. Uomini armati non identificati ...

Il capo della polizia dei talebani ucciso in un attentato Un capo della polizia talebana rimasto ucciso da una bomba esplosa al passaggio dell'auto su cui viaggiava nell'Afghanistan orientale. Lo riferiscono i funzionari locali. Nell'attentato sono rimaste ferite 11 persone. L'esplosione avvenuta ...

