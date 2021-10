Affido solo alla madre se il papà non mantiene il figlio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione è corretto affidare il minorese il padre dopo la separazione non ha mai versato nulla per il mantenimento del

Advertising

chetempochefa : “Alla fine conta solo l’esperienza: conoscersi, volersi bene, passare il tempo insieme. Lo rifarei domani.” - Oggi… - mrbeaninterista : @lornight1985 Mica ho detto che mi affido. Ho detto solo che ha detto le cose giuste. Io quello che ha detto gia lo sapevo. - back2_main : RT @Francy___69: A Te affido il mio dolore, tu solo sapresti cosa farne. Meraviglie. #notte? - Hibbing59 : RT @filippo_rampa: @maxfoschi @AzzurraBarbuto Hai la mia comprensione, spero che un giorno tu possa riavere ciò che ti è stato sottratto pe… - TheSimpleMan14 : RT @Francy___69: A Te affido il mio dolore, tu solo sapresti cosa farne. Meraviglie. #notte? -

Ultime Notizie dalla rete : Affido solo

Studio Cataldi

Per quanto concerne la proroga, questa può essere esercitatase si ha: Almeno un figlio minorenne o a carico, anche inpreadottivo oppure Acquistato un' immobile residenziale dopo il ...Di certo non ilche impegnerà la compagnia nei prossimi mesi, decisivi per capire che possibilità ci saranno per un futuro stay alone della nuova flotta. I numeri non giustificano l'ottimismo. ..."In questa situazione ginepraio, dove si annidano serpentelli velenosi, quello che sembra più smarrito di tutti è proprio il primo ministro..." (leggi) ...I protagonisti sulle due sponde della banchina. Sul Green Pass rischia di incrinarsi un rapporto per anni solidissimo tra presidente e (alcuni) portuali ...