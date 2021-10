Adele | l’attesissimo nuovo album | “30” sarà pubblicato il 19 novembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attesa è finita: si avvicina il ritorno dicon il“30” disponibile il prossimo 30e cheanticipato dal singolo “Easy On Me”domani 15 ottobre. Ieri l’artista ha condiviso sulle sue pagine ufficiali un’immagine accompagnata dalla semplice didascalia che riporta il nome dell’ultima fatica discografica e la data del 19. Nelle ultime settimane in tutto il mondo dal Colosseo all’Empire State Building passando per il Louvre un elemento comune ovvero il numero 30 proiettato sugli edifici e monumenti simbolo delle varie città, lasciava presagire al ritorno alle scene dell’artista britannica, a distanza di sei anni da “25”., il“30” ...