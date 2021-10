Addio ad Alitalia | Montino | “Ita parte malissimo | niente più voli per la Sardegna”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Fiumicino – “Oggi è una giornata molto triste per il nostro Paese: questa seracompirà il suo ultimo volo“. Inizia così una nota diffusa da Esterino, sindaco di Fiumicino, in occasione dell’ultimo volo di, che atterrerà all’aeroporto Leonardo Da Vinci alle 23:14 (leggi qui). “Io sarò lì – prosegue il Sindaco -, per direalla nostra compagnia di bandiera, con una storia lunga 70 anni, per la quale ci siamo battuti per anni ma che si è preferito fare fallire, con conseguenze gravissime, a partire dai posti di lavoro persi. Perché è bene ricordarlo: la responsabilità dello sfacelo dinon è delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori, ma sono loro che stanno pagando il prezzo più alto”. “Un prezzo che pagheremo anche come Paese – sottolinea ancora ...