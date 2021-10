Accademia bergamasca acconciatori | nuova sede e ingresso nella Lia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo. “L’università dei parrucchieri” compie 52 anni. Fondata a Bergamo nel 1969, l’(Aba) ha formato sino ad ora circa 2.700 studenti: il 95% ha trovato lavoro durante i 4 anni del corso post-diploma, e quasi il 100% ha aperto un’attività in proprio. Fra gli allievi della scuola ci sono parrucchieri del Festival del Cinema di Venezia, del Festival di Sanremo, ma anche degli attori del teatro Donizetti, solo per citarne alcuni. Numeri e carriere che raccontano di un forte legame frae mercato del lavoro, e che hanno spinto l’associazione ad investire sul futuro con una, nuovi corsi e – soprattutto – con l’Lia (Liberi imprenditori associati) Bergamo. L’associazione di categoria Lia ...

