Abraham ottimista: «Sto bene, penso di farcela per la Juve»

L'attaccante della Roma e della Nazionale inglese Tammy Abraham, che sta tenendo in ansia i tifosi romanisti per un infortunio subito giocando con l'Inghilterra, si è mostrato ottimista all'arrivo a Fiumicino da Londra. In un video pubblicato dal Corriere dello Sport, il giocatore appare sorridente, e a chi gli chiede come sta fa il segno del pollice alzato. Alla domanda "pensi di farcela per la Juve?", risponde di sì con un cenno della testa.

