“Abbiamo dimenticato…” | Vasco Rossi si lascia andare allo sfogo

Vasco Rossi, ha presentato il suo nuovo singolo "Siamo qui" proprio alle telecamere del Tg5, dichiarando di aver creato qualcosa di "vivo". Il nuovo progetto del celebre cantante italiano è stato annunciato proprio per le telecamere del Tg5, dopo "Siamo solo noi", "Siamo soli", adesso è la volta di "Siamo qui". Il cantante ha dichiarato che durante tutti questi anni "Abbiamo dimenticato quello che siamo" e "pensiamo di essere quello che Abbiamo", per questo ci ritroviamo ad affrontare difficoltà ed ostacoli durante le nostre vite. Tramite questo progetto il cantante ha avuto una sorta di evoluzione tra il personaggio che era ieri e il personaggio che rappresenta oggi.

