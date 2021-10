“A teatro con Manila Grace”: l’iniziativa glamour a favore dei luoghi della cultura (Di giovedì 14 ottobre 2021) Teatri e cinema hanno sofferto moltissimo a causa della pandemia, un settore fortemente penalizzato e che ha iniziato a vedere la luce soltanto in questo periodo. Ora che la capienza è tornata al 100%, ora che si può tornare (quasi) in sicurezza in sala, Manila Grace ha voluto lanciare un contest per supportare uno dei settori più danneggiati dal Covid-19. l’iniziativa del brand risponde al nome A teatro con Manila Grace e il contest mette in palio un’esperienza unica presso il teatro Arcimboldi di Milano. Il fashion brand aveva già dimostrato la propria vicinanza al mondo dello spettacolo, dedicando la sua campagna Autunno/Inverno 2021 al mondo della cultura. Ma, ora che ne ha la possibilità, il brand vuole ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021) Teatri e cinema hanno sofferto moltissimo a causapandemia, un settore fortemente penalizzato e che ha iniziato a vedere la luce soltanto in questo periodo. Ora che la capienza è tornata al 100%, ora che si può tornare (quasi) in sicurezza in sala,ha voluto lanciare un contest per supportare uno dei settori più danneggiati dal Covid-19.del brand risponde al nome Acone il contest mette in palio un’esperienza unica presso ilArcimboldi di Milano. Il fashion brand aveva già dimostrato la propria vicinanza al mondo dello spettacolo, dedicando la sua campagna Autunno/Inverno 2021 al mondo. Ma, ora che ne ha la possibilità, il brand vuole ...

