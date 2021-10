A Palazzo Chigi tornelli green pass, controlli anche a ministri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Palazzo Chigi si prepara alla giornata di domani, quando entrerà in vigore l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. I tornelli di accesso agli uffici della Presidenza del Consiglio sono stati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021)si prepara alla giornata di domani, quando entrerà in vigore l'obbligo dinei luoghi di lavoro. Idi accesso agli uffici della Presidenza del Consiglio sono stati ...

