A Castellino due calci nel sedere Gli scontri di Roma? Feltri | perché Lamorgese è inadeguata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) "La signoraal ruolo che le hanno dato e non è da ieri. Doveva prendere Castellitto o, dargli duenel, sbatterlo in cella e non sarebbe successo niente". Così Vittorio, a L'Aria che Tira in onda su La7, parla della responsabile del Viminale dopo gli assalti alla Cgil da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova.inoltre risponde a Paolo Mieli, sulla strategia della tensione: "Ogni volta che negli anni settanta succedeva un atto terroristico attribuito alla destra chi poi se ne giovava dal punto di vista elettorale era il partito comunista. Quindi se la destra avesse commesso questi attentati sarebbe stata autolesionista", chiarisce il il direttore editoriale di Libero Infine una altra ...