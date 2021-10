A 71 anni ha conseguito una nuova laurea | la sesta

Advertising

Alla soglia dei 71hala sua sesta laurea. Gennaro Cortese, reggino, già dirigente Telecom e presidente del coordinamento quadri dell'azienda per Calabria e Sicilia, può fregiarsi anche della "Laurea ......da scienziati che appartengono ai più avanzati istituti di ricerca a livello mondiale e negli... che premia due ricercatori under 30 che hannoil dottorato di ricerca in università ...Reggio Calabria - Alla soglia dei 71 anni ha conseguito la sua sesta laurea. Gennaro Cortese, reggino, già dirigente Telecom e presidente del coordinamento quadri dell'azienda per Calabria e Sicilia, ...Gennaro Cortese, 71 anni, ex dirigente Telecom, ha appena conseguito all'università di Messina la sua sesta laurea ...