14 Ottobre 1894 | il Pandoro di Melegatti ottiene il suo brevetto

Accadde oggi: il 14 Ottobre 1894 viene brevettato e registrato il Pandoro, l'iconico dolce simbolo del Natale che sulle tavole degli italiani "sfida" da sempre il suo rivale e compagno, il Panettone. Proprio oggi, il signor Domenico Melegatti ottenne l'attestato di privativa industriale dal Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia. Si trattava di un vero e proprio brevetto, richiesto per tutelare l'invenzione di Melegatti. La nascita del dolce natalizio Per la sua ricetta, Melegatti si ispirò ad una antica tradizione veronese. Durante il periodo natalizio, precisamente la sera della vigilia di Natale, le donne dei villaggi si riunivano per impastare il cosiddetto "Levà". Questo era un dolce lievitato ricoperto da granella di zucchero e mandorle.

