Zuppa di Porro 13 ottobre 2021 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zuppa di Porro. Green pass, lite sui tamponi. Grillo parla e Ferrara sul Foglio gli dà ragione. Sta roba del lasciapassare per lavorare è davvero un po’ troppo. Sul Giornale un bibi e bibò tra Del Viscovo e Lottieri. Ecco Repubblica sulle prossime ammnistrative: Le lezioni hitleriane di Michetti. E non contenti spunta un po’ di fango su Bertolaso. Roba da matti. Salvini e Meloni non vogliono che sia il parlamento a sciogliere Forza Nuova, e con loro Celotto, Nordio e persino Fini tirato per la giacchetta e a cui fanno dire tutto e il contrario di tutto. Contro lo scioglimento Ocone e Carito: Tutti fascisti? no democratici e qualche liberale. Il problema demografico che unisce Del Debbio e Parisi, il nobel antisviluppo. La riforma del catasto che vuole il Domani e che su Libero l’associazione 150 smonta con i numeri. Indagato Donà delle Rose, Musk e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 ottobre 2021)di. Green pass, lite sui tamponi. Grillo parla e Ferrara sul Foglio gli dà ragione. Sta roba del lasciapassare per lavorare è davvero un po’ troppo. Sul Giornale un bibi e bibò tra Del Viscovo e Lottieri. Ecco Repubblica sulle prossime ammnistrative: Le lezioni hitleriane di Michetti. E non contenti spunta un po’ di fango su Bertolaso. Roba da matti. Salvini e Meloni non vogliono che sia il parlamento a sciogliere Forza Nuova, e con loro Celotto, Nordio e persino Fini tirato per la giacchetta e a cui fanno dire tutto e il contrario di tutto. Contro lo scioglimento Ocone e Carito: Tutti fascisti? no democratici e qualche liberale. Il problema demografico che unisce Del Debbio e Parisi, il nobel antisviluppo. La riforma del catasto che vuole il Domani e che su Libero l’associazione 150 smonta con i numeri. Indagato Donà delle Rose, Musk e ...

Gualtieri non va in tv. E Porro svela il perché Nella sua Zuppa di Porro , il vicedirettore ha messo in risalto una certa disparità di trattamento che i media stanno riservando ai due contendenti al trono del Campidoglio. Esempio lampante: i ...

Green pass, sacrosanta protesta rovinata da idioti Nicola Porro Sorpresa, a Milano i violenti contro il green pass erano anarchici Tutti prendano le distanze dai violenti” scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani Sei persone rispondono degli stessi reati, ma anche di istigazione a disobbedire al ...

Gualtieri non va in tv. E Porro svela il perché Poteva essere un bel confronto tra aspiranti sindaci. E invece il testa a testa tra Michetti e Gualtieri non si farà. Almeno non stasera a Quarta Repubblica, benché Nicola Porro avesse provato a repli ...

