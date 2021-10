“Zona Bianca”: le anticipazioni della puntata di questa sera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le violenze di piazza sfociate nell’assalto alla sede della Cgil e culminate con l’arresto di alcuni leader di Forza Nuova saranno tra i temi al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca“, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda mercoledì 13 ottobre, in prima serata su Retequattro. Con tanti ospiti, tra cui il magistrato Angelo Giorgianni, che era sul palco a manifestare contro il green pass e le istituzioni e che sarà intervistato da Giuseppe Brindisi, un approfondimento sarà dedicato a ciò che è andato storto in quella piazza, alle eventuali responsabilità e all’accusa rivolta ad alcuni partiti di strizzare l’occhio al mondo dell’estrema destra. Spazio anche alle inchieste di “Zona Bianca” con un focus su chi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le violenze di piazza sfociate nell’assalto alla sedeCgil e culminate con l’arresto di alcuni leader di Forza Nuova saranno tra i temi al centro del nuovo appuntamento con ““, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda mercoledì 13 ottobre, in primata su Retequattro. Con tanti ospiti, tra cui il magistrato Angelo Giorgianni, che era sul palco a manifestare contro il green pass e le istituzioni e che sarà intervistato da Giuseppe Brindisi, un approfondimento sarà dedicato a ciò che è andato storto in quella piazza, alle eventuali responsabilità e all’accusa rivolta ad alcuni partiti di strizzare l’occhio al mondo dell’estrema destra. Spazio anche alle inchieste di “” con un focus su chi ...

