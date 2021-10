Zoff: "La fascia di capitano ha perso valenza! Insigne? Ormai si cerca solo una cosa" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'ex portiere (e capitano) della Juventus e della Nazionale Dino Zoff ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, dove ha affrontato alcuni temi importanti. Tra questi, anche i numerosi capitani in scadenza di contratto, fra i quali Handanovic, Romagnoli, Dybala e Insigne. Queste le sue parole: Insigne capitano Napoli "La fascia per me era un valore, ora non lo è più: tutti vogliono soltanto ottenere contratti migliori. Il ruolo del capitano è importante e dovrebbe essere assegnato in base alla personalità, non secondo il numero di presenze. Bisogna valutare l’abilità nel trasmettere principi ai compagni e la bravura nel relazionarsi con il direttore di gara. Nel rugby, ad esempio, mi sembra tutto diverso. Lì sono all’avanguardia ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'ex portiere (e) della Juventus e della Nazionale Dinoha concesso un'intervista al Corriere della Sera, dove ha affrontato alcuni temi importanti. Tra questi, anche i numerosi capitani in scadenza di contratto, fra i quali Handanovic, Romagnoli, Dybala e. Queste le sue parole:Napoli "Laper me era un valore, ora non lo è più: tutti vogliono soltanto ottenere contratti migliori. Il ruolo delè importante e dovrebbe essere assegnato in base allanalità, non secondo il numero di presenze. Bisogna valutare l’abilità nel trasmettere principi ai compagni e la bravura nel relazionarsi con il direttore di gara. Nel rugby, ad esempio, mi sembra tutto diverso. Lì sono all’avanguardia ...

