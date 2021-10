Zielinski | “Episodio bottigliette? Ma che brutto gesto | c’era una strana atmosfera”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski Episodio

forzAzzurri

'È la nostra vittoria più importante, abbiamo controllato la gara quasi sempre' - le parole del centrocampista del Napoli al termine del match, commentando anche l'del lancio di bottigliette ...All'ultimo secondo del primo tempo l'che può cambiare il match: De Vrij manda in porta ... di testa su schema da punizione battuta a sorpresa da. In difesa, un monumentale ...Nazionale polacca - Piotr Zielinski porta a casa una vittoria importantissima. E sulla vicenda bottigliette commenta così: "Ma che brutto gesto". Il ...90 minuti per il sorpasso. Così la Polonia di Piotr Zielinski si prende i 3 punti in Albania e sorpassa al secondo posto in classifica proprio la nazionale allenata da Edy Reja.