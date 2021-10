Zeros and Ones: Ethan Hawke nel trailer del film di Abel Ferrara (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ethan Hawke si lancia in un cupo monologo nel trailer di Zeros and Ones, nuovo film di Abel Ferrara premiato a Locarno per la miglior regia. Un Ethan Hawke dimesso e coi capelli lunghi monologa nel cupissimo trailer di Zeros and Ones, nuovo film di Abel Ferrara premiato per la Miglior Regia al Festival di Locarno 2021. Nel cast di Zeros and Ones troviamo anche la moglie di Abel Ferrara, Cristina Chiriac, Phil Neilson, Valerio Mastandrea, Dounia Sichov, Korlan Madi, Mahmut Sifa Erkaya e Anna Ferrara, figlia del regista. Girato in un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)si lancia in un cupo monologo neldiand, nuovodipremiato a Locarno per la miglior regia. Undimesso e coi capelli lunghi monologa nel cupissimodiand, nuovodipremiato per la Miglior Regia al Festival di Locarno 2021. Nel cast diandtroviamo anche la moglie di, Cristina Chiriac, Phil Neilson, Valerio Mastandrea, Dounia Sichov, Korlan Madi, Mahmut Sifa Erkaya e Anna, figlia del regista. Girato in un ...

Le vie del cinema 2021: mai così internazionale, Mostra del Cinema di Venezia ... segnaliamo Zeros and Ones di Abel Ferrara. E l'unico italiano in concorso quest'anno: I Giganti di Bonifacio Angius.

