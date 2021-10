Zeman: “L’Italia è il paese più dopato del mondo, c’è qualcosa che non si riesce a risolvere” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, ha rilasciato un’intervista a Fanpage di cui si riporta un estratto. Io ho parlato di abuso di farmaci, poi è venuto fuori che c’era doping vero. Alla fine è stato tutto prescritto, come spesso accade qui. Le statistiche dicono che L’Italia è il paese più dopato del mondo in percentuale. C’è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere, non parlo solo di sport ma in generale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zdenek, allenatore del Foggia, ha rilasciato un’intervista a Fanpage di cui si riporta un estratto. Io ho parlato di abuso di farmaci, poi è venuto fuori che c’era doping vero. Alla fine è stato tutto prescritto, come spesso accade qui. Le statistiche dicono cheè ilpiùdelin percentuale. C’èche non va e non si, non parlo solo di sport ma in generale. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Pall_Gonfiato : Zeman: 'L'Italia è il paese più dopato al mondo, non solo nel calcio' - ILOVEPACALCIO : Zeman: «L’Italia è il paese più dopato del mondo, non solo nel calcio» - Ilovepalermocalcio - Tempo59 : RT @Tempo59: Zeman e' in Italia dal 1968,periodo in cui frequentava l'Universita' dello Sport a Praha!??????????? - Tempo59 : Zeman e' in Italia dal 1968,periodo in cui frequentava l'Universita' dello Sport a Praha!??????????? - TarallucciE : RT @bennygiardina: Totò, invece, con Zeman esplode. I due iniziano a lavorare insieme nell'estate del 1988 e nel giro di due anni, la vita… -