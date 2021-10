Zeman: "L'Italia è il paese più dopato al mondo. Ne avevo parlato, tutto è andato in prescrizione" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zdenek Zeman, allenatore tornato ancora una volta al suo Foggia, ha parlato della lunga lotta che ha portato avanti contro l’uso di farmaci e doping nel calcio Italiano su FanPage.it. Questo è l'estratto: Zeman doping Italia "Io ho parlato di abuso di farmaci, poi si è scoperto che c'era davvero il doping. Alla fine è stato tutto è finito in prescrizione, come qui succede spesso. Le statistiche dicono che, in percentuale, l'Italia è il paese più dopato del mondo. C'è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere e non mi riferisco solo al mondo dello sport ma in generale". Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zdenek, allenatore tornato ancora una volta al suo Foggia, hadella lunga lotta che ha portato avanti contro l’uso di farmaci e doping nel calciono su FanPage.it. Questo è l'estratto:doping"Io hodi abuso di farmaci, poi si è scoperto che c'era davvero il doping. Alla fine è statoè finito in, come qui succede spesso. Le statistiche dicono che, in percentuale, l'è ilpiùdel. C'è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere e non mi riferisco solo aldello sport ma in generale".

