Zeman | “A Foggia ho sempre lavorato bene | qui si vive per il calcio”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Zdenekha rilasciato una lunga intervista a FanPage.it in occasione del suo terzo ritorno al. Queste alcune delle dichiarazioni principali del tecnico boemo: “Qui ho, è una piazza chedi, la gente si interessa e a me interessa dare qualcosa alla gente. Qui si può fare, se uno lavora e riesce a fare quello che vuole. Sono tornato dopo tre anni di inattività perché c’era il Covid e durante quel periodo era difficile fare. Ho aspettato che si risolvesse per tornare a fare quello che mi piace, non ho mai pensato di smettere”. Sul tema doping, dauna lunga battaglia dell’ex allenatore di Roma, Lazio e Napoli: “Io ho parlato di abuso di farmaci, poi è venuto fuori che c’era doping ...

Zdenek Zeman si racconta a Fanpage. L'allenatore del Foggia con uno storico passato al Palermo ha spiegato il perché del suo ritorno in panchina. 'Durante il Covid era difficile fare calcio, allora ho aspettato'. Destano sempre un certo scalpore le dichiarazioni rilasciate da Zdenek Zeman. Il boemo è tornato a Foggia a trent'anni di distanza dall'esperienza che lo consacrò come allenatore di Serie A. In un'intervista rilasciata al sito Fanpage, Zeman non ha usato mezzi termini. Zdenek Zeman ha rilasciato una lunga intervista dopo il suo terzo ritorno al Foggia, una piazza alla quale rimarrà sempre legatissimo. Trittico di fuoco. Il Taranto ha inaugurato ieri pomeriggio la preparazione in vista del primo di tre impegni incastonati nell'arco di una settimana. Domenica prossima, i rossoblu sono attesi a Catanzaro.