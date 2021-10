Zappacosta | “La Fiorentina stava per chiudere | ma io volevo solo l’Atalanta Siamo una squadra folle”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Davide, esterno del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito al suo ritorno a Bergamo, dopo alcuni anni al Chelsea. Queste le sue parole: “mi ha lanciato, sono partito dal settore giovanile nerazzurro. Avevo lasciatoquando non era quello che è diventata: tornare e potermi confrontare con un ambiente cresciuto così tanto mi ha dato grandi motivazioni”. La trattativa con la: “Lasi era fatta avanti concretamente, li ringrazio per aver pensato a me. Ma Luca Percassi mi ha sempre rassicurato: mi volevano tanto quanto iotornare. E a fine stagione scorsa io avevo detto ad Alessandro Lucci, il mio procuratore, cheera in cima alla mia lista”. Tuchel ha definito ...