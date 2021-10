You 4: Netflix annuncia il rinnovo della serie con Penn Badgley (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Netflix ha annunciato la produzione di You 4 svelando il rinnovo della serie con Penn Badgley prima del debutto della terza stagione. Netflix ha annunciato la produzione di You 4, svelando il rinnovo della serie con star Penn Badgley a poche ore del debutto in streaming della terza. L'annuncio è stato compiuto con un breve video condiviso online che conferma il futuro ritorno sugli schermi dei personaggi creati dalla scrittrice Caroline Kepnes tra le pagine dei suoi romanzi. Nalla terza stagione di You, Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti), ora sposati e diventati genitori, si ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)hato la produzione di You 4 svelando ilconprima del debuttoterza stagione.hato la produzione di You 4, svelando ilcon stara poche ore del debutto in streamingterza. L'annuncio è stato compiuto con un breve video condiviso online che conferma il futuro ritorno sugli schermi dei personaggi creati dalla scrittrice Caroline Kepnes tra le pagine dei suoi romanzi. Nalla terza stagione di You, Joe () e Love (Victoria Pedretti), ora sposati e diventati genitori, si ...

