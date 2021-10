World Rugby modifica le regole: ammessi leggings per uomini al fine di evitare ferite (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La World Rugby ha modificato le normative relative agli indumenti indossabili dai professionisti, per quanto concerne i tornei di categoria maschile. La Federazione ha scelto di concedere l’utilizzo di leggings che riparino da cadute rovinose e conseguenti dolorose ferite, soprattutto all’altezza delle ginocchia, le quali potrebbero infettarsi e creare ulteriori problematiche. Il manto sintetico è sempre più utilizzato e, anche per questo motivo, la scelta della World Rugby è finalizzata a evitare che gli atleti possano ricadere in lacerazioni di ogni tipo. Di seguito un estratto del comunicato ufficiale, utile per annunciare il provvedimento: “Con alcuni giocatori suscettibili alle abrasioni su superfici artificiali, la decisione offre ai giocatori la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lahato le normative relative agli indumenti indossabili dai professionisti, per quanto concerne i tornei di categoria maschile. La Federazione ha scelto di concedere l’utilizzo diche riparino da cadute rovinose e conseguenti dolorose, soprattutto all’altezza delle ginocchia, le quali potrebbero infettarsi e creare ulteriori problematiche. Il manto sintetico è sempre più utilizzato e, anche per questo motivo, la scelta dellaè finalizzata ache gli atleti possano ricadere in lacerazioni di ogni tipo. Di seguito un estratto del comunicato ufficiale, utile per annunciare il provvedimento: “Con alcuni giocatori suscettibili alle abrasioni su superfici artificiali, la decisione offre ai giocatori la ...

