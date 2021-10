WhatsApp prepara la svolta social?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha sviluppato una nuova funzione , rilasciata per ora in ambiente di test, dal nome emblematico: Community . Dopo i recenti problemi dovuto al down della chat e il conseguente boom della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp prepara

Quotidiano.net

Tutte le ipotesi su Community diSe dovessimo fermarci soltanto al nome non dovrebbero esserci troppi dubbi : la nuova funzione Community didovrebbe essere il primo passo per ...Dopo la vittoria contro Millman e il forfait di Isner , Jannik Sinner siad affrontare Taylor Fritz nei quarti di finale dell'Indian Wells (USA). Sinner - Fritz si ...per condividere suWhatsApp sta per rilasciare la nuova funzione Community che potrebbe rappresentare il primo passo per trasformare la chat in un vero e proprio social network tech ...La droga, insieme al denaro e al materiale rinvenuto, sono stati sequestrati mentre il 32enne è stato trattenuto in caserma ...