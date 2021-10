WhatsApp: con questo trucco potrai sapere chi ti ha eliminato dai suoi contatti senza fare figuracce (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pensi di non poter sapere chi ti ha cancellato dalla sua rubrica del sistema di messaggistica? Ecco come scoprirlo in segreto, con un sistema facile. Come scoprire chi ti ha eliminato dai contatti di WhatsApp – Computermagazine.itWhatsApp è il sistema di messaggistica più utilizzato al mondo. Nel corso degli anni non solo ha sbaragliato la concorrenza, ma ha mandato quasi in pensione anche gli SMS, utilizzati massicciamente fino a poco tempo fa. Certo, questi si sono presi una bella rivincita durante il blackout di Facebook e compagnia di poche settimane fa, quando per diverse ore FB, Instagram e appunto WhatsApp sono stati in down, creando scompiglio tra gli utenti, ma favorendo anche la riscoperta degli “short message” e di altre soluzioni, Telegram in primis. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Pensi di non poterchi ti ha cancellato dalla sua rubrica del sistema di messaggistica? Ecco come scoprirlo in segreto, con un sistema facile. Come scoprire chi ti hadaidi– Computermagazine.itè il sistema di messaggistica più utilizzato al mondo. Nel corso degli anni non solo ha sbaragliato la concorrenza, ma ha mandato quasi in pensione anche gli SMS, utilizzati massicciamente fino a poco tempo fa. Certo, questi si sono presi una bella rivincita durante il blackout di Facebook e compagnia di poche settimane fa, quando per diverse ore FB, Instagram e appuntosono stati in down, creando scompiglio tra gli utenti, ma favorendo anche la riscoperta degli “short message” e di altre soluzioni, Telegram in primis. ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Anche se instagram e whatsapp ci hanno abbandonati, noi non lo faremo mai e ci vediamo alle 20.45 con il… - angelomangiante : Non ho un profilo Instagram. Non ho un profilo Facebook. Di WhatsApp si può fare a meno per una sera, specie dell… - zazoomblog : WhatsApp: con questo trucco potrai sapere chi ti ha eliminato dai suoi contatti senza fare figuracce - #WhatsApp:… - Assuntacarmenc2 : RT @AdozioniX: #12ottobre KIM ?? scarsi 3 mesi, tg medio piccola socievole, vivace compatibile??e??. Pre e post affido, questionario conoscit… - 91TheMoonKnows : RT @_SweetMar_: confermate che abbiamo tuttw un gruppo su whatsapp solo con noi stessw per mandarci le cose da ricordare? -