Wet market ancora aperti | un pericolo per la nostra salute e quella degli animali

(di Chiara Caprio, Responsabile della Comunicazione e dei Programmi di Animal Equality Italia) Sono passati più di 9 mesi dalle ultime immagini raccolte nei wet market asiatici, e mesi dopo lo scoppio della pandemia e la diffusione di immagini dalla Cina, noi di Animal Equality siamo tornati a documentare come la condizione di questi "mercati umidi" rimanga precaria, pericolosa per la salute e crudele per gli animali. Nonostante una pandemia e tutti gli studi rilasciati a livello internazionale che dimostrano la pericolosità di questi luoghi, i wet market in Asia continuano a operare indisturbati, in particolare questa volta in India. Il paese, che è uno di quelli maggiormente colpiti dalla diffusione del Covid-19, continua a lasciare operare indisturbati i mercati umidi, per altro ...

