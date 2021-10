Weber rieletto presidente del Gruppo Ppe al Parlamento Ue

Advertising

Il politico bavarese Manfredè statopresidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo. "Sono profondamente grato ai miei colleghi per la mia rielezione a presidente del gruppo. Siamo il motore di un'Europa forte,...Recentemente aveva rinunciato alla corsa per la guida del ...Il politico bavarese Manfred Weber è stato rieletto presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo. "Sono profondamente grato ai miei colleghi per la mia rielezione a presidente del gruppo. (ANSA ...Siamo il motore di un’Europa forte e stabile, vicina ai cittadini. Non vedo l’ora di continuare il nostro lavoro per rafforzare la democrazia cristiana e il centrodestra in Europa” Lo annuncia lui ste ...