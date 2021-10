Watford | ecco Ranieri | “Premier League mi affascina | calendario non mi spaventa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Claudiosi appresta a vivere la sua quarta avventura da allenatore in. L’ex allenatore del magico Leicester è infatti pronto all’esordio sulla panchina del, che sabato affronta subito il Liverpool in una sfida che apre una parte didavvero proibitiva per il club gestito dalla famiglia Pozzo. “Lamie mi fa stare bene, quando sono stato chiamato ho subito risposto di sì con grande piacere – ha spiegatoin un’intervista a Sky Sport – Sono felice di essere tornato in un campionato che mi è sempre piaciuto per atmosfera e strutture di allenamento, sono molti i motivi che mi hanno fatto accettare l’incarico.”sa benissimo che i risultati ...