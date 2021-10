(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La tecnologia dell'azienda italiana viene impiegata per la realizzazione di modelli in argilla che potranno poi essere rifiniti manualmente. Il materiale impiegato potrà poi essere utilizzato e ri-to più volte

Advertising

antonioarcadu_ : La stampa 3D collaborativa di WASP e Honda rivoluziona i processi di design motociclistico via @sehmagazine - antonioarcadu_ : Wasp e Honda rivoluzionano il design motociclistico grazie alla stampa 3D collaborativa - antonioarcadu_ : Wasp e Honda rivoluzionano il design motociclistico grazie alla stampa 3D collaborativa - 2W_Go : @3dwasp e @hondaitaliamoto rivoluzionano il design motociclistico grazie alla stampa 3D collaborativa - 3dwasp : RT @ILREPLICATORE: L’incontro fra @Honda e @3dwasp rivela i vantaggi che la collaborazione ha portato nel settore della modellazione in amb… -

Ultime Notizie dalla rete : Wasp Honda

La Repubblica

È il frutto dell'accordo traR&D Europe , specializzata nei concept di auto e moto, e, azienda romagnola leader nel settore della stampa tridimensionale. I prototipi in argilla verranno ...La collaborazione traR D Europe e, nell'ambito della modellazione motociclistica, propone una nuova prospettiva legata ai processi di sviluppo del design tramite l'impiego di una stampa 3D collaborativa. ...Il clay industriale ora può essere riutilizzato e ristampato infinite volte in una logica di sostenibilità ambientale ed economica ...La tecnologia dell'azienda italiana viene impiegata per la realizzazione di modelli in argilla che potranno poi essere rifiniti manualmente. Il materiale ...