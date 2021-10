«Vuoi tu prendere un’altra maestra di ballo?». L’attesa per Ballando con le Stelle passa dal giallo di Al Bano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Milly Carlucci e Al Bano - La Vita in Diretta A Ballando con le Stelle – a tre giorni dal debutto – monta il giallo Al Bano. Il cantante, tra i concorrenti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci, rischia infatti di dover rinunciare alla sua partner. Classe 1987, del Kazakistan, Oxana Lebedew è la ballerina professionista, new entry a Ballando, “assegnata” ad Al Bano. Durante le prove con gli altri maestri si è infortunata e la sua partecipazione al programma è ora a rischio. E’ stata la stessa Carlucci ad informare il cantante dell’accaduto: “Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei c’ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tu Vuoi che noi cambiamo la tua ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Milly Carlucci e Al- La Vita in Diretta Acon le– a tre giorni dal debutto – monta ilAl. Il cantante, tra i concorrenti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci, rischia infatti di dover rinunciare alla sua partner. Classe 1987, del Kazakistan, Oxana Lebedew è la ballerina professionista, new entry a, “assegnata” ad Al. Durante le prove con gli altri maestri si è infortunata e la sua partecipazione al programma è ora a rischio. E’ stata la stessa Carlucci ad informare il cantante dell’accaduto: “Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei c’ha questo infortunio a un metatarso. Allora adesso io ti devo chiedere se tuche noi cambiamo la tua ...

