Volley Irpinia-Sannio | tutto pronto per l’inizio della nuova stagione

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUnadi Pallavolo è appena iniziata. Nel rispetto delle Norme anti Covid, le Società di Pallavolo dell’hanno ripreso l’attività non senza difficoltà. Al solito, la concessione di spazi nelle strutture sportive resta in nodo duro da sciogliere. Ed a questo si sono aggiunte le motivazioni legate all’accesso in queste strutture delle Società Sportive al di fuori dell’orario di utilizzo degli stessi Istituti per via delle restrizioni in materia di contenimento Covid 19. E spesso è opposizione dialettica, tra i Dirigenti Scolastici ed i Consigli d’Istituto con le Amministrazioni Territoriali uniche proprietarie degli impianti, da un lato e le Società Sportive dall’altro. “La situazione nel nostro territorio è molto varia” dichiara Aquino, Presidente Territoriale FIPAV ...